Follia in via Libertà, tassista pesta 23enne dopo lite per mancata precedenza

Pomeriggio di follia ieri in via Libertà, dove un tassista cinquantenne ha pestato selvaggiamente un ragazzo di 23 anni, causandogli gravi lesioni. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del civico 31, nei pressi di piazza Croci. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scaturita da un diverbio per una mancata precedenza: il taxi avrebbe effettuato […]

