Monreale, bonificato il piazzale del CRES ma gli incivili tornano e buttano rifiuti

MONREALE – Questa mattina gli operatori ecologici della Ecolandia, coadiuvati dal coordinatore Adimino, sono intervenuti per ripulire alcune zone di Monreale rese sporche dall’inciviltà di alcuni cittadini. In particolare sono state oggetto di intervento il bivio Fiore, piazzale Candido e altri piazzali del paese. Si tratta di aree che purtroppo ogni giorno vengono deturpate dall’abbandono indiscriminato di rifiuti.

L’assessore comunale Giulio Mannino ha colto l’occasione per rinnovare l’appello alla collaborazione dei cittadini, invitandoli ad adeguarsi alle regole della raccolta differenziata. Purtroppo però, come spesso accade, appena terminato l’intervento di pulizia, in tarda mattinata alcuni incivili hanno ricominciato a scaricare rifiuti in strada. In particolare la postazione di raccolta che si trova presso il CRES è stata nuovamente ripulita ma poi subito ricoperta di immondizia.

Una situazione che dimostra come la guerra contro l’inciviltà sia ancora ben lontana dall’essere vinta. Servono dunque maggiori controlli ma soprattutto un cambiamento culturale da parte dei cittadini.