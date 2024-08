Scossa di terremoto in Sicilia, epicentro in mare nel Tirreno Meridionale

Un terremoto di magnitudo 2.9 della scala Richter è stato registrato nella serata di oggi, 10 agosto 2024, nel Tirreno Meridionale, al largo della costa occidentale della Sicilia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto ipocentro a 22 km di profondità ed epicentro in mare in corrispondenza delle […]

Questo articolo Scossa di terremoto in Sicilia, epicentro in mare nel Tirreno Meridionale è stato pubblicato su Diretta Sicilia Continua a leggere la notizia