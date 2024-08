Il bagno in piscina e il malore, muore 22enne a Vulcano

Una vacanza si è trasformata in tragedia per Alberto De Domenico, 22enne di Messina, deceduto ieri a Vulcano dopo aver accusato un malore improvviso. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si era sentito male subito dopo aver fatto un bagno in piscina. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di […] Continua a leggere la notizia