Incidente stradale sulla Bretella Alcamo Est, 3 feriti

Sulla SS732 “Bretella di Alcamo Est” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 1,500 nel territorio comunale di Alcamo in provincia di Palermo, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di tre persone. Sul posto sono […]

