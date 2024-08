Monreale, è morto il presidente dell’Auser Luigi Mazzola

Monreale – Nella serata di ieri, dopo una lunga malattia, si è spento all’età di 72 anni Luigi Mazzola, presidente del Circolo Auser “Biagio Giordano” di Monreale. Una grave perdita per la comunità monrealese, dove Mazzola ricopriva un ruolo di primo piano nel panorama sociale e culturale.

Eletto presidente dell’Auser nel 2015, carica che ha mantenuto fino alla fine nonostante avesse più volte manifestato la volontà di farsi da parte, Mazzola è stato sempre riconfermato all’unanimità dai soci, che ne apprezzavano le doti umane e organizzative. Sotto la sua guida, il circolo Auser è cresciuto notevolmente, affermandosi come punto di riferimento per gli anziani del territorio.

Mazzola aveva imposto ai soci regole di comportamento civile, vietando ad esempio il gioco d’azzardo, e organizzato tornei gratuiti di burraco per favorire la socialità. Particolare attenzione era riservata all’arricchimento culturale, con presentazioni di libri e conferenze su temi sociali, in particolare legati alla lotta alla mafia. Non mancavano le gite per far scoprire luoghi reconditi della Sicilia.

La prevenzione e la tutela della salute erano al centro dell’azione di Mazzola, che organizzava frequenti conferenze mediche e lezioni di postura. Un medico era a disposizione settimanalmente per consigli e visite gratuite. Durante il lockdown Mazzola era rimasto vicino agli anziani telefonicamente.

Tra le attività promosse, la Festa dei Nonni con l’Unicef, le celebrazioni per il 25 Aprile, l’adozione del monumento a Biagio Giordano. I volontari Auser, sotto la sua guida, avevano ripulito le scuole Aquino e Pietro Novelli. Mazzola distribuiva anonimamente viveri ai bisognosi per conto della parrocchia.

Era sempre presente alle commemorazioni cittadine con una delegazione Auser. Nonostante la malattia, aveva voluto partecipare il 23 maggio scorso alla posa di un pannello per Falcone e Borsellino in via Veneziano.

Nato nel 1950 a Monreale, Mazzola aveva lavorato per 44 anni dall’età di 16 anni presso la ditta Fratelli De Magistris, poi Bellotti, di cui era diventato responsabile commerciale per la Sicilia e l’Italia. Dopo la pensione vi aveva lavorato come consulente fino al 2012. Godeva della piena fiducia del titolare Eugenio Bellotti, che gli affidava le chiavi della propria villa per le ferie.

Numerosi i messaggi di cordoglio, anche al di fuori della Sicilia. “Ci ha lasciati il presidente dell’Auser di Monreale Luigi Mazzola – dice l’Auser Sicilia-, una persona di grande qualità umane. Lo ricorderemo per il suo sorriso e disponibilità e la sua dedizione, fino alla fine si è preoccupato della sua Auser che da oggi è più sola. Tutta l’Auser si stringe al dolore dei familiari e di quanti gli hanno voluto bene. Ciao Luigi!”.

I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Teresa.