Terribile incidente di notte, muore un uomo di Corleone e 3 feriti

Un drammatico incidente stradale si è verificato sabato sera lungo la statale 118 nei pressi di Godrano, in provincia di Palermo. Un’auto, una BMW Serie 1 con a bordo quattro persone, è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. Nell’impatto ha perso la vita P.S., 39enne residente a Corleone. Con lui viaggiavano altre tre […]

