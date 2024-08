Tragedia sulla SS186: scontro frontale causa un morto e tre feriti gravi

Un drammatico incidente stradale si è verificato stamattina lungo la SS186 nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale in provincia di Palermo. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Nel violentissimo impatto, uno dei conducenti, un uomo di circa 40 anni, ha perso la vita. Altre tre persone sono rimaste ferite […]

