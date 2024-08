Proseguono spediti i lavori per la realizzazione di un nuovo punto vendita McDonald’s in città. Dopo il trasferimento 25 anni fa da piazza Castelnuovo a via Emerico Amari, la celebre catena di fast food statunitense ha scelto come location i locali che ospitavano il negozio di mobili Amato Ceramiche, in viale Regione Siciliana Nord-Ovest 327, […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale