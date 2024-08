In vacanza in Sicilia, si sente male, viene dimessa dal pronto soccorso e muore

Francesca Colombo, 62 anni, è deceduta sabato scorso mentre si trovava in vacanza in Sicilia con il marito Giuseppe Balletta. La donna, secondo quanto riferito dal coniuge che ha presentato la denuncia, lamentava da giorni forti dolori addominali e vomito. Per questo l’uomo l’ha accompagnata al pronto soccorso di Patti, dove è stata sottoposta ad […] Continua a leggere la notizia