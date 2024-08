Un bambino di soli 3 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania dopo aver rischiato di annegare nei giorni scorsi in una piscina prefabbricata fuori terra a Caltagirone. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata in una zona residenziale della città. I carabinieri della Stazione di Caltagirone stanno indagando per […] Continua a leggere la notizia

