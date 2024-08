Legano cagnolina ad una pietra e la gettano in mare, trovata senza vita

Una cagnolina senza vita trovato oggi immerso nelle acque di Ognina, a Siracusa. Era legato per le zampe con una pietra. La notizia è stata segnalata dall’animalista Ilaria Fagotto, che ha raggiunto il posto e deciso di offrire una somma cospicua a chiunque possa dare informazioni utili per identificare l’individuo che ha ucciso l’animale in […] Continua a leggere la notizia