In Sicilia caldo al capolinea: in arrivo il ciclone mediterraneo e la rinfrescata

L’ondata di caldo sembra essere arrivata al capolinea anche in Sicilia. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sembrano confermare il trend che seguirà tutta Italia anche se sulla nostra isola gli affetti saranno meno marcati. In Italia sta arrivando il ciclone mediterraneo, causato dall’arrivo di una massa di aria fredda dalla Groelandia che si […] Continua a leggere la notizia