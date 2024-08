Monreale, multati furbetti del sacchetto al Bivio Fiore

Monreale – Al Bivio Fiore, una montagna di sacchi di rifiuti ha fatto scattare l’allarme, richiamando l’attenzione sull’annoso problema dell’abbandono illegale. A seguito di un’ispezione di una settantina di sacchi, condotta dalla Polizia Municipale di Monreale in collaborazione con gli operatori della Ditta Ecolandia, sono stati individuati i responsabili dei rifiuti abbandonati e dei depositi irregolari.

Lo rende noto l’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, che sta portando avanti una serie di iniziative a tutela della salvaguardia del territorio. L’operazione si è conclusa con la ricostruzione delle generalità dei trasgressori mediante documenti e titoli vari rinvenuti all’interno dei sacchi, e la conseguente emissione di sanzioni.

“Il nostro compito – dichiara Mannino – è quello di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti, attraverso regolamenti, ordinanze, obblighi, divieti e sanzioni, per garantire la corretta gestione e il giusto conferimento. Pertanto, non ci fermeremo e continueremo a tenere alta l’attenzione per il decoro del territorio e la salvaguardia della salute pubblica”.