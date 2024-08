Forte nubifragio in Sicilia

Le piogge sono giunte in Sicilia. Le prime immagini diffuse dalla pagina Facebook “Centro Meteorologico Siciliano” mostrano strade gonfie d’acqua come torrenti a Bronte, paese in provincia di Catania nel parco dell’Etna. Sono i primi violenti temporali che si abbattono sul Catanese dopo mesi senza precipitazioni Continua a leggere la notizia