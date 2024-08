Piogge arrivate in Sicilia, attesi temporali e temperature fresche

Arrivano i primi temporali in Sicilia. Dal satellite è possibile notare che oggi 17 agosto sono giunti i primi temporali sulla Sicilia orientale e centrale. La foto in copertina si riferisce a Bronte. Segnalata nstabilità anche nel canale di Sicilia. Ora è atteso il calo termico visto che l'anticiclone africano sta per il momento facendo […]