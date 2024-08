Gravissimo incidente stradale lungo la strada statale 124, Siracusana. A scontrarsi una motocicletta ed un Suv. Il conducente della motocicletta ha avuto la peggio ed è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo di accesso all’autostrada Siracusa – Gela. Sul posto è giunta la polizia municipale per […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale