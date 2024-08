I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un diportista disperso dopo che l’imbarcazione Bayesan è affondata in rada davanti al porto di Porticello a Santa Flavia (Palermo). Si tratta di un cuoco di origini canadesi. L’uomo era stato individuato quando i sub sono scesi per raggiungere lo scafo. Adesso è stato […] Continua a leggere la notizia

