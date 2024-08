Temporali e mari mossi in Sicilia, allerta meteo gialla della Protezione Civile

La Protezione civile regionale oggi pomeriggio ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 20 agosto 2024. Il livello di allerta previsto su Palermo è classificato come giallo. “Dalla tarda serata di oggi – si legge nell’avviso – […] Continua a leggere la notizia