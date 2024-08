Chiude la SS186, via a due linee della ditta Giordano

Monreale – A causa della chiusura temporanea al traffico della strada statale 186, disposta dall’Anas per consentire lo svolgimento di sondaggi lungo la frana presente al bivio per Sagana, cambia da lunedì 26 agosto il percorso della linea 6 della ditta Giordano che collega Monreale con la frazione di Pioppo.

La chiusura al traffico della SS 186 nel tratto compreso tra il km 15+500 e il km 15+560, come comunicato da Anas, si protrarrà da lunedì 26 agosto dalle ore 7 fino alle ore 18 di venerdì 30 agosto.

Per far fronte al disagio, l’amministrazione comunale di Monreale e l’azienda Giordano hanno concordato due percorsi alternativi che consentiranno di mantenere il collegamento tra Monreale, Pioppo e le contrade della zona nonostante la chiusura al traffico del tratto di statale 186.

In particolare, la linea 6 verrà sdoppiata in linea 6 e linea 6 bis con due diversi percorsi: la linea 6 effettuerà il tragitto Monreale-Pioppo passando dal centro urbano di Pioppo, mentre la linea 6 bis, creata appositamente per l’emergenza, seguirà un percorso alternativo passando dalla via Linea Ferrata e dalla strada provinciale Pezzingoli.

Il nuovo percorso, comunicato dall’azienda dopo confronto con il Comune, consentirà di raggiungere comunque le frazioni di Pioppo, le contrade della zona di Coda di Caculla e le abitazioni nei pressi della via Linea Ferrata.

Gli orari delle corse resteranno invariati rispetto al normale servizio della linea 6, così come non cambieranno le tariffe e i titoli di viaggio. L’azienda Giordano garantirà il nuovo servizio per l’intera durata della chiusura della SS 186, a partire dalla prima corsa di lunedì 26 agosto fino all’ultima di venerdì 30 agosto.

I cittadini di Monreale e Pioppo dovranno quindi prestare attenzione ai nuovi percorsi temporanei, consultando il sito web e i canali social dell’azienda Giordano per restare aggiornati sulle modifiche al servizio. Si raccomanda di programmare gli spostamenti con largo anticipo, considerando i possibili rallentamenti dovuti al percorso alternativo.

La chiusura della SS 186 si è resa necessaria, come spiegato da Anas, per consentire indagini tecniche approfondite nell’area della frana che ha di recente creato disagi al traffico veicolare. Una volta terminati i sondaggi, sarà possibile riaprire la strada e ripristinare il normale percorso della linea Giordano Monreale-Pioppo.