Monreale, con le telecamere decine di multe contro i furbetti dei rifiuti (FOTO)

Monreale – Telecamere attive a Bivio Fiore control’abbandono illecito di rifiuti. Decine di sanzioni sono state effettuate dalla polizia della città Metropolitana e dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Monreaale che sta portando avanti una azione di controllo per evitare discariche a cielo aperto.

“È un risultato importante – ha dichiarato l’assessore all’Igiene urbana Giulio

Mannino- essere riusciti ad individuare grazie all’intervento della Polizia Municipale e Provinciale, decine e decine di persone che conferiscono rifiuti in modo irregolare vanificando gli sforzi degli operatori della ditta Ecolandia e dei tanti cittadini che con grande senso di responsabilità effettuano la differenziata e conferiscono i rifiuti in modo corretto per salvaguardare l’ambiente che ci circonda“.