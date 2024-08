Non ce l’ha fatta F.C., il muratore in pensione di 75 anni vittima di un terribile incidente domestico lo scorso martedì. L’uomo, mentre stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nella sua abitazione in via Rocco Chinnici, è caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa 5 metri. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di […] Continua a leggere la notizia

