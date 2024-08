Monreale, il divieto di sosta è invisibile per la municipale

Monreale – In via Pietro Novelli, nel tratto alto, le auto vengono ormai parcheggiate ovunque e in divieto di sosta, creando non pochi disagi e pericoli per i residenti. Nonostante i divieti e gli appelli, la situazione sembra essere fuori controllo.

Decine di segnalazioni cadute nel vuoto da parte dei cittadini, che da tempo chiedono più controlli e sanzioni per chi parcheggia nel punto vietato, ma anche l’installazione di dissuasori, paletti o altri deterrenti per impedire la sosta selvaggia.

La polizia municipale infatti passa spesso da quella zona, ma raramente eleva contravvenzioni, a meno che non venga esplicitamente chiamata dai residenti, ormai esasperati dalla situazione.

Il divieto di sosta parte da Chiasso San Rocco e arriva fino all’incrocio che sale per San Martino delle Scale, ma evidentemente molti automobilisti non lo rispettano, parcheggiando ovunque senza problemi.

I pericoli maggiori derivano dagli ingorghi e rallentamenti del traffico provocati dalle auto posteggiate in strada, ma anche dal rischio che i pedoni vengano travolti dalle auto che sfrecciano a tutta velocità in un punto già critico per la viabilità. L’ultimo episodio risale a solo a qualche giorno fa.

I residenti lamentano come la polizia municipale, nonostante passi di frequente da lì, raramente elevi contravvenzioni o rimuova i veicoli, se non su esplicita richiesta dei cittadini. Forse, dicono alcuni, dovrebbe prestare maggiore attenzione al problema.

L’appello è quindi rivolto ancora una volta al Comune, al sindaco, all’assessore competente, e alla Municipale: più controlli, multe severe per i trasgressori, dissuasori di sosta per impedire il parcheggio, ma soprattutto alla sicurezza dei pedoni.

La situazione non può più continuare così, dicono i cittadini, stanchi di dover convivere con auto parcheggiate ovunque e di rischiare ogni giorno incidenti.