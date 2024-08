A Monreale risate “in piazza” con Stefano Piazza

Monreale – Domenica 26 agosto, alle ore 21.30, appuntamento a Monreale in piazza Guglielmo II con lo spettacolo di cabaret “Vucciria in Piazza”, organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito della programmazione estiva. Protagonista della serata il comico palermitano Stefano Piazza che porterà in scena uno spettacolo irresistibile, con aneddoti reali raccolti per le strade di Palermo.

Attraverso la sua comicità, Piazza racconterà vizi e virtù dei siciliani, la filosofia di chi crede che l’uomo non sia nato per lavorare ma per godersi la sua isola e i tanti personaggi conosciuti durante i suoi tour in Sicilia. Uno spettacolo all’insegna dell’ironia tipica di chi non prende mai nulla sul serio e che promette tante risate per il pubblico di Monreale.