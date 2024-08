Dopo la morte di Biagio Conte, guida e fondatore della Missione Speranza e Carità, arriva un altro lutto in via Archirafi, a Palermo. È morta Mariolina, una delle volontarie della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte più attive. Mariolina, insieme ai suoi fratelli e sorelle, come il missionario laico chiamava tutti, aveva dato una […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale