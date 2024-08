Chiude la SS186 a Pioppo dal 26 al 30 agosto, c’è l’ordinanza di Anas

Da lunedì 26 al 30 agosto 2024 la Strada Statale 186 “Di Monreale” sarà chiusa al traffico, sul tratto Km 15 +500 al Km 15+560 in entrambe le direzioni. L’ANAS, con ordinanza n. 181/3024/PA, ha disposto la chiusura al traffico a partire dalle ore 7 del 26 agosto fino alle ore 18 del 30 agosto per consentire di effettuare in sicurezza i lavori urgenti per la realizzazione delle opere di sostegno per la riparazione del dissesto del corpo stradale.

Intanto il Comando Polizia ha individuato i percorsi che saranno attraversati delle autolinee Giordano per il periodo di chiusura:

La linea di servizio numero 6 effettuerà il seguente percorso:

Capolinea Monreale Via del Fante

Piazza Canale

Via Venero

Strada Statale 186 direzione Pioppo

Centro urbano di Pioppo

Capolinea/ Inversione di marcia largo antistante il mini market Capizzi

Centro urbano di Pioppo

SS 186 direzione Monreale

Via Pietro Novelli ( fermata cimitero)

Via Garibaldi

Via Venero

Via della Repubblica

Capolinea Monreale Via del Fante

La linea di sevizio numero 6 Bis (creata temporaneamente) effettuerà il seguente percorso:

Capolinea di Monreale Via del Fante

Piazza Canale

Via Venero

Via Linea Ferrata

Strada Provinciale Pezzingoli

Strada Provinciale Caculla

Strada provinciale numero

20

Capolinea/Inversione di Marcia Bivio Case Pupella

Rientro su Monreale stesso percorso di andata.

Questo in sintesi è il contenuto dell’ordinanza emessa dall’ANAS: “Divieto di transito su SS 186 DI MONREALE dal km 15+500 al km 15+560 che interesserà tutti gli autoveicoli, indicando come percorso alternativo la SP 68 e la SP 131 dal km 10+600 al km 15+820 della SS 186. Inoltre, si ordina nell’ambito delle aree in prossimità del cantiere il limite di velocità di 30 km/h”. L’Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione di apposita segnaletica.