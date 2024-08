Nuovi blitz dell’ispettorato al lavoro, maxi multe in Sicilia

Nei giorni scorsi il personale del Contingente ispettivo INL, assieme a funzionari della sede INPS di Messina, ha effettuato dei controlli nel settore dei lidi-ristoranti della provincia messinese, finalizzati a verificare la regolarità dei rapporti di lavoro. In uno dei locali sottoposti a ispezione, sui 10 lavoratori presenti, 5 sono risultati in nero, in quanto […] Continua a leggere la notizia