Conferimento selvaggio dei rifiuti e prime sanzioni, parla l’Assessore Mannino

Il Comune di Monreale sta affrontando un dura lotta contro gli incivili che continuano a conferire in modo illegale i rifiuti deturpando il territorio. Da pochi giorni difatti sono stati individuati cumuli di sacchi neri di fronte al centro di raccolta sito al bivio tra Giacalone e Caculla; l’intervento della Polizia Municipale e dell’Assessore delegato ai rifiuti Mannino è stato immediato per individuare subito i colpevoli così da emettere le sanzioni nei loro confronti.

L’Assessore Mannino ha dichiarato così riguardo la questione rifiuti: “La polizia della Città Metropolitana ha già notificato decine di multe e il controllo sul territorio persiste ancora in modo meticoloso; l’unica soluzione è quella di non allentare la morsa dei controlli e su questo fronte sto riscontrando una forte determinazione da parte del comandante Marulli per quanto riguarda il nostro territorio di competenza. Stiamo aprendo delle interlocuzione con delle società che si occupano di questi servizi così da debellare gradualmente e si spera definitivamente tale piaga. Grazie agli operai le bonifiche sono continue, ma nel contempo gli abbandoni persistono.”

Per quanto riguarda la chiusura momentanea di parte della SS186 tra il Bivio Fiore e Pioppo i cittadini non potranno conferire i rifiuti nell’area di riciclo sita proprio al bivio tra Caculla e Giacalone; molti quindi si chiedono se verrà predisposta un’altra area in paese per favorire il conferimento di chi non può usufruire del servizio porta a porta. L’Assessore ha risposto a quest’ultima domanda affermando che si è già confrontato con la ditta Ecolandia riguardo questa problematica e gli è stato riferito che non ci sarà nessun disservizio, il territorio è coperto dal servizio porta a porta e se dovessero esserci disservizi si interverrà subito qualora ce ne sia bisogno.