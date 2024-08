Un operaio di 55 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Misilmeri, in provincia di Palermo. L’uomo stava effettuando dei lavori di sistemazione della tettoia in un negozio gestito da cittadini cinesi, quando è caduto da una scala da un’altezza di circa 3 metri. Soccorso dai sanitari del 118, […] Continua a leggere la notizia

