NaturArte, un’esplosione di arte, natura e impegno a San Martino delle Scale

Monreale – Domenica 25 agosto, le rigogliose aree verdi di San Martino delle Scale hanno fatto da cornice a “NaturArte”, un evento che ha attirato numerosi partecipanti e suscitato grande entusiasmo nella comunità di Monreale. Organizzata dall’associazione Ultreia ASD APS, con il patrocinio del Comune di Monreale e il supporto del CESVOP, Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, la manifestazione ha saputo coniugare sensibilizzazione ambientale, cultura e divertimento in un contesto naturale affascinante.

La giornata è iniziata con una passeggiata guidata che ha permesso ai partecipanti di esplorare le bellezze naturalistiche e storiche di una delle aree boschive di San Martino delle Scale, più precisamente del Villaggio Montano. Durante il percorso, i partecipanti hanno visitato le Neviere e il monumento dedicato a Rosolino Pilo, seguendo una parte del Cammino dei Mille.

Il momento della merenda bio, arricchito dall’esposizione di prodotti locali, è stato molto apprezzato. Tra le attrazioni principali, la dimostrazione della lavorazione della ricotta ha affascinato i presenti, mostrando dal vivo tutti i passaggi, dal latte alla tuma fino alla ricotta. Questo momento ha permesso di riscoprire antiche tradizioni locali e di comprendere l’importanza di sostenere l’economia locale e i produttori biologici. I workshop artistici, in cui sono stati creati piccoli manufatti con materiali riciclati e naturali, hanno stimolato la creatività di grandi e piccoli, lasciando a tutti un ricordo tangibile della giornata.

Un confronto costruttivo durante la tavola rotonda.

Un momento particolarmente significativo è stata la tavola rotonda, moderata da Antonino Dentici, rappresentante di Ultreia ASD APS. All’incontro hanno partecipato numerose associazioni locali, tra cui Pro Loco, Arcilink, Consulta Giovanile, Evergreen, Overland, Actad e La Fiera del Villaggio, insieme ai rappresentanti delle istituzioni comunali, esperti ambientali e il Corpo Forestale. Il dibattito è stato ricco di spunti e proposte concrete per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico di Monreale. La presenza delle istituzioni comunali ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ha favorito un dialogo costruttivo con la comunità.

Una conclusione magica con l’arte locale

La giornata si è conclusa con la performance dell’artista locale Ninni Motisi che, accompagnato dal maestro Antonio Di Rosalia, ha offerto al pubblico un’esibizione suggestiva, capace di creare un’atmosfera incantevole sotto il cielo di San Martino delle Scale. La loro arte ha saputo unire riflessione e leggerezza, coinvolgendo tutti i presenti e chiudendo l’evento con un momento di emozione condivisa.

NaturArte ha rappresentato un’occasione per riscoprire e vivere il territorio in modo consapevole e partecipato. La partecipazione numerosa, l’entusiasmo dei presenti e il sostegno delle istituzioni dimostrano quanto sia forte il legame tra la comunità e il suo patrimonio naturale. L’associazione Ultreia ASD APS, insieme ai suoi partner, ha già espresso l’intenzione di replicare l’iniziativa in futuro, continuando a promuovere la bellezza del territorio di Monreale e l’importanza della sua tutela.

Per ulteriori informazioni sulle prossime iniziative o per unirsi all’associazione, è possibile contattare Ultreia al numero 3495524375 o via email all’indirizzo [email protected].