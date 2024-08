Sfondano Bancomat con bulldozer, rapina da film in Sicilia

Come in un film. Rapina all'ufficio postale di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, questa mattina poco prima delle 5. I malviventi hanno sfondato la parete laterale dell'ufficio utilizzando un escavatore e portando via il bancomat, prima di dileguarsi con con un camion. Ancora incerta l'entità del bottino. Nella provincia di Ragusa è scattata la caccia