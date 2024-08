Attraversamenti pedonali arcobaleno a Monreale, l’esperto: “Non sono a norma”

A Monreale, davanti alle scuole medie ed elementari Pietro Novelli, sono stati realizzati degli attraversamenti pedonali colorati come arcobaleni. Secondo Ugo Campione, titolare di una storica scuola guida di Monreale, queste strisce pedonali non rispettano le norme del Codice della Strada.

L’articolo 45 prevede che le strisce pedonali debbano essere bianche e parallele alla carreggiata. Il Regolamento del Codice della Strada consente l’utilizzo solo di bianco, giallo, azzurro e giallo/nero per la segnaletica orizzontale. Nessuna norma autorizza l’uso di colori come il verde, il rosso e l’arancione per gli attraversamenti.

Gli attraversamenti arcobaleno sollevano anche dubbi sulla sicurezza stradale. Cosa accadrebbe in caso di incidente su quelle strisce? Le assicurazioni pagherebbero i danni? La colorazione non regolamentare potrebbe creare problemi nel risarcimento ai pedoni in caso di investimento.