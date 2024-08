Allerta meteo in Sicilia: fenomeni brevi e intensi

Anche per il 28 agosto in Sicilia la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per tutta l’Isola. Sarà nel pomeriggio che si concentreranno i fenomeni, si tratta di fenomeni ormai tipici di fine agosto. Oggi i temporali potrebbero coinvolgere la zone del trapanese interno, aree centrali della Sicilia. Potrebbero essere fenomeni […] Continua a leggere la notizia