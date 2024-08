Al Castellaccio di Monreale c’è AlturEstival, la musica incontra la natura

MONREALE – Si apre domani, 30 agosto, alle 18.30, alla Chiesa del Castellaccio di Monreale, l’ottava edizione di AlturEstival, il festival organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano tra i monti della Sicilia, per la direzione artistica di Mario Crispi. Ad aprire l’ottava edizione della rassegna sarà il progetto Inter(Gener)Azioni musicali, supportato dalla Siae, con l’iniziativa PerChiCrea, che mira a che mira a coinvolgere giovani artisti under 35 creando sinergie tra le loro espressioni musicali e luoghi ricchi di storia e natura dove ha luogo la rassegna. Protagonisti saranno, infatti, giovani musicisti giunti in Sicilia da più parti d’Italia. E sono Davide Ambrogio, dalla Calabria ; Alessia Tondo dalla Puglia; Esdra dalla Sicilia-Palermo; Sale dal Lazio; Antonino Polizzi dalla Sicilia- Palermo. In occasione dell’inaugurazione del festival si esibiranno Davide Ambrogio (dalla Calabria) Alessia Tondo (dalla Puglia) e Sale (dal Lazio).

Concerto del progetto musicale Persephone

Alle 20.45, invece, sarà in programma, per la sezione “Radici” del festival, il progetto musicale Persephone, ensemble composto da Stefano ed Eugenio Saletti, Luigi Cinque, Barbara Eramo.

Escursione guidata da Portella San Martino al Castellaccio

Entrambi gli appuntamenti saranno preceduti, alle 16.30, da una escursione guidata da Portella San Martino al Castellaccio, lungo il Sentiero degli Austriaci, con arrivo e visita al Castellaccio di Monreale.

Escursione musicale al Rifugio Vicaretto e concerto all’Eremo di Liccia

Sabato 31, la rassegna proseguirà, a Castelbuono, alle 16, con una particolare escursione musicale al Rifugio Vicaretto con Stefano Saletti, poi alle 21, all’Eremo di Liccia a San Guglielmo (sempre a Castelbuono) il concerto con i giovani del progetto Inter(Gener)Azioni Musicali, che questa volta saranno Davide Ambrogio, Alessia Tondo e Sale.

Escursioni musicali e performance a Pizzo Luminario

Si proseguirà poi domenica 1 settembre, sempre a Castelbuono, con partenza da Piano Semprìa Rifugio del Club alpino siciliano Francesco Crispi, alle ore 11, con un’altra escursione musicale fino al Rifugio del Club alpino siciliano Morici a Pizzo Luminario, dove alle 12.30, è in programma una performance musicale di Maurizio Maiorana. Poi alle 15, lo stesso Majorana, condurrà i visitatori lungo una escursione musicale nel sentiero degli Agrifogli Giganti per poi fare ritorno a Piano Semprìa.

Concerto di Antonino Polizzi ed Esedra all’Auditorium Crucis

Nel pomeriggio alle 17. 30 ancora ospiti i giovani del progetto Inter(Gener)Azioni Musicali con gli artisti Antonino Polizzi e Esedra, cantautore ed una cantautrice di Palermo, entrambi giovani che si esibiranno all’Auditorium Crucis (Chiesa del SS. Crocifisso, già Centro Polis Sud).