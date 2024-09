Riparte la Pioppo Futsal Academy, da lunedì prova gratuita per tutti i bambini

Dopo il primo anno e il grandissimo successo riscontrato torna la Pioppo Futsal Academy, fiore all’occhiello della società pioppese. Si riparte proprio dagli occhi pieni di gioia e di sogni dei piccoli gialloverdi che già dallo scorso anno hanno iniziato un percorso di crescita sportiva e di aggregazione grazie al Pioppo Futsal, che ha voluto fortemente la nascita di questa realtà in cui crede tantissimo.

In occasione della nuova stagione sportiva la società ha organizzato una settimana di prova gratuita per tutti i piccoli gialloverdi presso la Palestra Mattia Terranova dell’I.c.s. Margherita di Navarra a Pioppo (https://maps.app.goo.gl/BjUMKKjMREWCy84V8) dal 2 al 13 Settembre nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Di seguito le varie categorie:

•Piccoli amici (nati 2018/2019) dalle ore 15.30

•Primi calci (nati 2016/2017) dalle ore 16.30

•Pulcini (nati 2014/2015) dalle ore 17.30

•Esordienti (nati 2012/2013) dalle ore 18.30



Le attività di base avranno inizio nella prima settimana di Ottobre, con orari e modalità che saranno resi noti a seguito degli Open Day di Settembre. Per info è possibile contattare i seguenti recapiti:

• 348 3315735 Giuseppe

• 328 9224747 Fabio