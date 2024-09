Monreale e i fondi per la Democrazia Partecipata, sondaggio alla cittadinanza

L’assessore alla Democrazia Partecipata Salvo Giangreco invita tutti i cittadini, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Monreale, nonché tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale a presentare le loro proposte.

Interventi da realizzare con la Democrazia Partecipata

Tra gli interventi da attuare e da sottoporre ad approvazione da parte della cittadinanza attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica ci sono: la promozione del territorio su emittenti televisive, l’acquisto defibrillatori da installare nel centro e nelle frazioni, l’acquisto di arredo urbano e cestini per deiezioni animali;

attività di doposcuola e acquisto materiale scolastico per famiglie indigenti, acquisto targhe in mosaico per i toponimi, l’acquisto attrezzature sportive outdoor;

Come partecipare alla Democrazia Partecipata

La propria preferenza dovrà essere espressa utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o ritirato presso l’Ufficio di Protocollo del Comune, in Piazza Guglielmo Antivilla Comunale. Il modulo per la partecipazione all’avviso pubblico di democrazia partecipata anno 2024 si puo’ scaricare dal sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it