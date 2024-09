L’ICS Margherita di Navarra di Pioppo presente alla Biennale del Cinema di Venezia con il video “Come stelle”

Domani l’ICS Margherita di Navarra di Pioppo sarà protagonista alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La cerimonia di premiazione vedrà coinvolti i vari Istituti che hanno partecipato al concorso scolastico nazionale promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito “Da uno sguardo – film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne” e l’Istituto pioppese sarà protagonista con il video “Come stelle” realizzato per dire NO alla violenza di genere. Il video curato dal professore Antonio Putzu è stato selezionato tra i vincitori e sarà premiato alla Biennale del Cinema di Venezia per la sua alta importanza educativa.

La Preside dell’ICS Margerita di Navarra di Pioppo, Patrizia Roccamatisi ha commentato così il grande successo ottenuto dai suoi ragazzi e dai suoi colleghi: “La nostra scuola si colloca al primo posto di un concorso nazionale con il videoclip “Come stelle” che ci vedrà protagonisti alla Biennale del Cinema di Venezia. È un risultato straordinario per la nostra comunità scolastica che conferma ancora una volta la valenza altamente educativa del nostro progetto formativo e didattico nella creazione di una salda alleanza educativa tra scuola e territorio per il rilancio e la promozione di valori e principi etici fondamentali per la nostra società”.