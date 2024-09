L’arpista Romina Copernico incanta davanti al Chiostro e al Duomo di Monreale

Monreale – Le note musicali dell’arpista e cantante Romina Copernico stamane hanno attirato i turisti italiani e stranieri presenti in città per visitare i monumenti normanni. La cantante con le sue musiche meditative ha intrattenuto gli ospiti che si sono piacevolmente soffermati ad ascoltare le sue bellissime melodie che contribuiscono al benessere fisico e spirituale.

Dopo la sua esibizione per il pubblico piu’ giovane è stato organizzato anche un intrattenimento musicale del DJ Set Hendrix. La musica e il turismo da sempre sono strettamente collegati, in quanto la musica rappresenta una delle principali motivazioni per viaggiare e visitare luoghi e per questo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto inserire nel calendario dell’Estate Monrealese, durante le ore diurne, concerti di musica classica, dinanzi ai siti di maggiore interesse artistico-culturale al fine di potenziare l’offerta turistica in città.

Le esibizioni dell’artista si sono svolte nei giorni scorsi anche dinanzi il Palazzo dell’ex Ospedale Santa Caterina ed oggi in piazza Guglielmo II dinanzi al Duomo e al Chiostro dei Benedettini.