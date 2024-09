Monreale, auto parcheggiate bloccano ambulanza, paziente soccorsa in barella

Ancora un episodio di inciviltà in via Benedetto Civiletti, nella zona del quartiere Carmine a Monreale. La scorsa notte, un’ambulanza intervenuta per un’emergenza non è riuscita ad accedere alla via a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta.

Nonostante i ripetuti richiami dei residenti, che da tempo lamentano la situazione di pericolo, la strada continua ad essere ostaggio delle auto in sosta selvaggia. Per permettere il soccorso, la paziente è stata trasportata a braccia e in barella fino a dove l’ambulanza è riuscita ad arrivare. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Carabinieri.

“Per l’ennesima volta mi rivolgo al Sindaco Alberto Arcidiacono e a tutta l’amministrazione comunale di Monreale affinché prendano provvedimenti definitivi”, dichiara un residente esasperato. “Via Benedetto Civiletti deve essere una zona di passaggio sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai mezzi di soccorso”.