Grandissimo successo per l’ICS Margherita di Navarra alla Biennale di Venezia

Grandissimo successo per l’ICS Margherita di Navarra al concorso “Da uno sguardo, film di studentesse e studenti sulla violenza maschile contro le donne“ al quale hanno preso parte ben 136 scuole, ma solo 5 di queste sono state premiate. Il video “Come Stelle” sviluppato dall’ICS Margherita di Navarra ha ricevuto l’encomio del Ministro Valditara che durante il suo intervento ha menzionato il video ritenendolo tra tutti fortemente rappresentativo della tematica trattata.

Grande apprezzamento anche da parte della madrina e moderatrice della serata, l’attrice Claudia Gerini, che ha più volte elogiato il testo scritto e musicato dal Professore Antonio Putzu, apprezzando in particolar modo la partecipazione attiva dell’intera comunità scolastica.

Tra gli altri ospiti presenti alla serata la Ministra per la famiglia, la natalità e le ari opportunità Eugenia Maria Roccella e la Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere Martina Semenzato .

La Preside dell’Istituto, Patrizia Roccamatisi, ha voluto commentare così la serata di ieri: “Sono estremamente orgogliosa dei miei ragazzi e dei miei docenti per il traguardo raggiunto a livello nazionale. Questo risultato conferma ancora una volta la via tracciata in termini educativi e formativi all’interno delle mura scolastiche”.

Al termine della proiezione del video vi è stato un breve momento di dibattito con protagoniste alcune alunne che hanno ricevuto una targa in segno di riconoscimento.

È possibile rivedere la serata di ieri al seguente link: https://www.youtube.com/live/wh1iRQG6GRs?feature=shared