Un giovane di 24 anni, Salvatore Scarcella, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto ad Alcamo Marina, in via Stella Cinese. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, Scarcella era alla guida della sua moto BMW GS 1200 quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale