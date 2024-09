Tragedia in palestra: palermitano stroncato da un malore mentre si allena

Un uomo di 52 anni è morto questo pomeriggio all’interno della palestra Body Studio in via Emilia, stroncato da un improvviso malore mentre si stava allenando. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava svolgendo regolarmente la sua attività fisica quando ha accusato un forte malessere. Immediato l’intervento dell’istruttore presente, che ha praticato il massaggio cardiaco in […] Continua a leggere la notizia