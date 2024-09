Santa Croce Camerina (RG) – Un giovane di origini tunisine è stato accoltellato a morte nella serata di ieri a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 20:00 tra via Garibaldi e via Giardino, mentre la cittadina era animata dai festeggiamenti per […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale