Totò Schillaci è ricoverato in gravi condizioni, lotta per la vita

Palermo è in apprensione per le condizioni di salute di Salvatore “Totò” Schillaci, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. L’ex calciatore, 59 anni, amatissimo dai palermitani, sta combattendo da tempo contro un tumore. Una lunga battaglia contro la malattia Schillaci era in cura da alcuni anni presso la clinica oncologica La Maddalena. […] Continua a leggere la notizia