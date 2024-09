Grande partecipazione alla prima edizione della Sagra dello sfincione e della susina a Pioppo

Ieri mattina le vie di Monreale e Pioppo sono state invase dalle splendide auto storiche del Club amici ruote storiche che da anni organizza eventi sul territorio per mettere in mostra dei gioielli a quattro ruote mantenuti in perfette condizioni nonostante i tanti anni passati su strada.

L’evento è stato chiamato “Prima sagra dello sfincione e della susina” e ha visto partecipare circa 80 auto storiche e tanti appassionati. Il via si è tenuto presso Piazzale Giotto a Palermo e da lì le auto hanno sfilato da Palermo fino a Pioppo; qui è stata allestita presso la Via Giovanni Paolo II una mostra statica delle stesse vetture con tanti presenti nell’ammirare i dettagli e il loro perfetto stato di conservazione. Alle 13:30 è iniziata la degustazione libera aperta a tutti presso i locali esterni dell’ICS Margherita di Navarra concessi dalla Preside Patrizia Roccamatisi, con biscotti di Monreale, pane a legna condito con olio, sfincione, muffolette e susine prodotte localmente.

Durante la manifestazione sono stati presenti il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l’Assessore comunale Giuseppe La Corte e i dirigenti dell’dall’Assessorato Regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ente che ha patrocinato l’evento.

