Tragedia sull’A19 Palermo Catania: un morto in un grave incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, causando la chiusura temporanea del tratto autostradale in direzione Palermo, all’altezza di Resuttano (CL), al km 82. Due veicoli coinvolti, elisoccorso sul posto L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli. La gravità dell’impatto ha reso […] Continua a leggere la notizia