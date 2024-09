Paolo Noise infiamma Piazza Guglielmo II a Monreale

MONREALE – Grande successo ieri sera in piazza Guglielmo II per lo spettacolo dell’artista Paolo Noise, che si è esibito con il gruppo EXesamaevent. L’artista ha intrattenuto il numeroso pubblico presente, che ha assistito con grande partecipazione. “Sono felice e onorato – ha dichiarato Paolo Noise durante lo spettacolo – di esibirmi in un palcoscenico così prestigioso, dinanzi al Duomo e a uno dei Complessi più belli del mondo”. Tantissimi spettatori hanno apprezzato la performance del famoso conduttore e Disk Jockey.

Lo spettacolo è stato inserito nel calendario delle manifestazioni monrealesi promosse dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale. “È stato uno spettacolo eccezionale – ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco – che ha riempito la piazza di giovani e cittadini che si sono lasciati coinvolgere da una musica spettacolare in un contesto unico per lo scenario creato dai nostri monumenti”.