Parcheggio conteso, rissa choc davanti alla scuola: ragazzo e madre picchiati a Palermo

Un diverbio per un parcheggio davanti all’istituto comprensivo Piersanti Mattarella di Palermo è degenerato in un’aggressione fisica ai danni di un ragazzo di 14 anni e di sua madre. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Longo, nel quartiere Bonagia, nei pressi dell’ingresso della scuola. Madre e figlio aggrediti da coppia Secondo quanto ricostruito dalla […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale