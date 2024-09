Blitz notturno dei Carabinieri: ladro di carburante in manette a Santa Flavia

I Ca­ra­bi­nie­ri della Co­mpagnia di Bagheria han­no ar­re­sta­to in fla­gran­za un 37enne, palermitano, già noto alle for­ze del­l’or­di­ne, con l’ac­cu­sa di fur­to ag­gra­va­to. Du­ran­te un ser­vi­zio notturno di con­trol­lo del ter­ri­to­rio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i mi­li­ta­ri del­la Sta­zio­ne di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, han­no no­ta­to dei mo­vi­men­ti […] Continua a leggere la notizia