Carta Dedicata a Te, l’elenco dei beneficiari e come ritirarla

L’assessore alla Solidarietà Sociale Riccardo Oddo, ha reso noto che sono stati pubblicati gli elenchi dei nuclei familiari che potranno beneficiare della carta “Dedicata a te” che consente, ai componenti iscritti nell’Anagrafe comunale, che possiedono un Isee valido non superiore a 15mila euro annui, di ottenere questa misura per poter acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

I beneficiari sono stati individuati da INPS, il comune ha istituito un gruppo di lavoro presso gli uffici dell’areaa servizi sociali che hanno espletato tutte le procedure per consentire ai cittadini monrealesi di ottenere questo beneficio.gli utenti potranno verificare se sono stati individuati da INPS al seguente link https://servizi.comune.monreale.pa.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti%2F17363_Lista_beneficiari_PROT_CARTA.pdf

Gli utenti beneficiari devono ritirare presso i locali di via venero la comunicazione per il ritiro della carta presso gli uffici postali. I cittadini residenti in frazione potranno ritirare la comunicazione anche presso la delegazione locale.

Orari Servizi Sociali siti in via Venero n. 117, da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 ed il martedì dalle ore 15,00 alle 17,30.